Cos’è successo davvero a Ulisse di Alberto Angela non c’è alcuna sospensione punitiva

Leggi su giornalettismo

(Di domenica 9 maggio 2021) Le voci disospeso erano circolate in maniera talmente tanto insistente da costringere la trasmissione, sempre molto schiva sulle comunicazioni ufficiali, a contattare e tranquillizzare i propri fan attraverso gli account social. Non c’è stata“punizione” nei confronti diper gli ascolti bassi di questa stagione di– Il piacere della scoperta, una delle produzioni di punta di Raiuno che, in questa finestra, è stata trasmessa il mercoledì sera. Piuttosto, la trasmissione è stata sospesa per le prossime due settimane semplicemente per il fatto che si sarebbero dovute mandare in onda delle repliche per ovviare ai rallentamenti, nella produzione delle due nuove puntate inedite, causati dal coronavirus e da uno o più contagi in redazione. LEGGI ANCHE > ...