ULISSE SOSPESO PER BASSI ASCOLTI? FAKE NEWS! IL DIRETTORE DI RAI1 FA CHIAREZZA (Di sabato 8 maggio 2021) La notizia della sospensione di ULISSE, sostituito il prossimo mercoledì dalle repliche di Montalbano, ha dominato la giornata sui social in seguito all’anticipazione fornita da Tvblog. Lo stop del programma di Alberto Angela non è legato ai BASSI ASCOLTI ma ad un altro motivo. Lo spiega il DIRETTORE di RAI1, Stefano Coletta. @albertoangela e il team di @ULISSERAI1 sono al lavoro per le ultime due nuove puntate del ciclo primaverile dedicate a S. Francesco e all’ambiente. Alcuna sospensione del programma! Solo un piccolo ritardo nella preparazione causa emergenza covid. ULISSE non si tocca e torna presto! Alla nota ufficiale dei vertici dell’ammiraglia della Tv di Stato ha fatto seguito una comunicazione dello staff di ULISSE, il ... Leggi su bubinoblog (Di sabato 8 maggio 2021) La notizia della sospensione di, sostituito il prossimo mercoledì dalle repliche di Montalbano, ha dominato la giornata sui social in seguito all’anticipazione fornita da Tvblog. Lo stop del programma di Alberto Angela non è legato aima ad un altro motivo. Lo spiega ildi, Stefano Coletta. @albertoangela e il team di @sono al lavoro per le ultime due nuove puntate del ciclo primaverile dedicate a S. Francesco e all’ambiente. Alcuna sospensione del programma! Solo un piccolo ritardo nella preparazione causa emergenza covid.non si tocca e torna presto! Alla nota ufficiale dei vertici dell’ammiraglia della Tv di Stato ha fatto seguito una comunicazione dello staff di, il ...

Advertising

didonato54 : RT @Lucrezi97533276: È stato sospeso il programma di Alberto #Angela per bassi ascolti. Diamo una mano a #Ulisse il piacere della scoperta… - SailorLoki : ulisse sospeso per gli ascolti troppo bassi e quindi essenzialmente il canone si paga per la tizia che ti fa vedere… - piccolaweendy : RT @rakyhARTness: Comunque Ulisse sospeso per i bassi ascolti è un altro duro colpo per la cultura e la TV culturale! Io capisco che la gen… - AnnaOrr15 : RT @GianpaoL0: Il programma 'Ulisse: il piacere della scoperta', condotto da @albertoangela, verrà sospeso per ascolti bassi, e al suo post… - francesco19610 : RT @Lucrezi97533276: È stato sospeso il programma di Alberto #Angela per bassi ascolti. Diamo una mano a #Ulisse il piacere della scoperta… -