Il ddl Zan convince gli italiani Fedez batte Salvini | 54 | 8-45 | 2%

Advertising

LegaSalvini : Antonio Suetta, Vescovo: «DDL Zan? Va a introdurre interventi educativi nell’ambito scolastico per promuovere la pr… - LegaSalvini : Stefania Pucciarelli, sottosegretario alla Difesa: ''È assordante il silenzio della sinistra sulle minacce di morte… - VittorioSgarbi : Il Ddl Zan? Il primo a essere condannato sarebbe proprio quel furbastro di Fedez… - ienablinski : RT @ilruttosovrano: La politica di Giorgia Meloni spiegata benissimo: prima racconta la palla che il ddl Zan 'porterà il gender nelle scuol… - Mikepub1 : RT @LegaSalvini: ??ASSURDO! La presidente di Arcilesbica Gramolino: «Con il DDL Zan criticare l’utero in affitto viene considerato omofobia… -

Ultime Notizie dalla rete : ddl Zan

... non si fermano le discussioni in merito al disegno di legg e contro l'omotransfobia , l'ormai famoso. Alcune delle associazioni che fanno parte della comunità Lgbt trentina hanno detto la ...Sono tempi duri, per chi si oppone al. Alle Iene va in onda l'intervista alla trans più famosa d'Italia, nonché ex parlamentare di Sel, che prende di mira ovviamente il giornalista ultra - ...Gemitaiz insulta la Polizia dopo la festa dell’Inter a Milano. Festa Scudetto durante la quale molte persone si sono riversate in centro, ignorando i protocolli anti Covid. Il rapper romano, sui socia ...Fedez batte Matteo Salvini. E' il principale risultato del sondaggio realizzato da Roberto Baldassari - direttore generale di Lab2101 e professore all'università La Spienza di Roma - per Affaritaliani ...