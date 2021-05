Vaccini Pfizer e Moderna, posticipato il richiamo: «Ecco quando è raccomandabile farlo» (Di mercoledì 5 maggio 2021) Nuova circolare del Ministero della Salute riguardante i Vaccini Pfizer-Biontech e Moderna. In particolare il testo posticipa, raccomandandolo, il richiamo del vaccino (la seconda dose) nella sesta settimana dalla prima somministrazione. La circolare è stata inviata oggi dal Ministero della Salute e risponde al quesito in merito alla possibile estensione dell’intervallo tra le due dosi dei Vaccini. Vaccini Pfizer e Moderna, circolare del Ministero, posticipare il richiamo: Ecco il testo Di seguito un estratto della circolare ministeriale. «In relazione all’evoluzione nella conduzione della campagna vaccinale contro SARS-CoV-2, il CTS rimarca che rimane una quota significativa di soggetti non vaccinati che, in ragione ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 5 maggio 2021) Nuova circolare del Ministero della Salute riguardante i-Biontech e. In particolare il testo posticipa, raccomandandolo, ildel vaccino (la seconda dose) nella sesta settimana dalla prima somministrazione. La circolare è stata inviata oggi dal Ministero della Salute e risponde al quesito in merito alla possibile estensione dell’intervallo tra le due dosi dei, circolare del Ministero, posticipare ilil testo Di seguito un estratto della circolare ministeriale. «In relazione all’evoluzione nella conduzione della campagna vaccinale contro SARS-CoV-2, il CTS rimarca che rimane una quota significativa di soggetti non vaccinati che, in ragione ...

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini Pfizer Il governo accelera sui vaccini: 'Niente fiale in frigo' E' "raccomandabile" un prolungamento nella somministrazione della seconda dose dei vaccini a mRNA Pfizer - BioNtech e Moderna "nella sesta settimana dalla prima dose". Lo prevede la circolare del ministero della Salute con cui si trasmette il parere del Cts in merito all'estensione ...

Sileri: 'La vaccinazione va bene, già 15 milioni hanno avuto una dose' ... Pierpaolo Sileri è intervenuto a 'Vivavoce', su Rai Radio 1 in merito alla seconda dose Pfizer e ...credo che possa esserci un rallentamento significativo a causa della riluttanza verso questi vaccini ...

Ministero Salute: estendere richiamo vaccini Pfizer e Moderna a 42 giorni Il Sole 24 ORE VERSO LA COPERTURA COMPLETA DELLE CATEGORIE IN CORSO DI VACCINAZIONE. SUPERATA QUOTA 1 MILIONE 400MILA DOSI. Lopalco: presentarsi negli hub agli orari indicati. Sono 1.414.086 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad oggi in Puglia (dato aggiornato alle ore 17 ...

Vaccini, Sileri “Seconda dose di Pfizer a 42 giorni un’opportunità” ROMA (ITALPRESS) – La seconda dose dei vaccini Pfizer e Moderna entro 42 giorni “è un’opportunità. Io lo dissi già a gennaio all’inizio della terza ondata, cosi come altri scienziati, di fare come il ...

