Il presidente d’Irlanda parla in diretta | ma il suo bovaro del bernese gli ruba la scena – Video

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Ilirlandese Michael D. Higgins ha rilasciato un’intervista televisiva, ma ad attirare l’attenzione degli spettatori è stato il suo adorabile cane. Il, poi diventato virale, è stato caricato sull’account TikTok ufficiale del. Misneach, questo è il nome del, il tenero cucciolo che zampettava scherzosamente intorno al padrone, mentre Higginsva con l’emittente RTÉ. Nelle immagini si vede come il cane, insoddisfatto della mancanza di attenzione, inizia ad annusare i vestiti e le dita del. Higgins accarezza con calma il cucciolo mentre continua are alle telecamere. L’uomo ha rilasciato un’intervista per rendere omaggio all’ amico, l’attore irlandese Tom Hickey, la cui scomparsa è stata ...