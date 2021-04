“Pax Humana Hub” | ENI firma lettera di intenti per creazione centro strategico e operativo

(Di giovedì 22 aprile 2021) (Teleborsa) – Realizzare iniziative volte a promuovere la pace, la sicurezza e lo sviluppo nel bacino mediterraneo, in Africa e nei Balcani. Con questo obiettivo Eni hato con Ara Pacis Initiatives for Peace onlus, Coldiretti, l’Universita` Luiss, Terna e Sky TG24 unadiper ladel “PaxHub”. “L’hub – spiega Eni in una nota – metterà in campo progetti concreti di ricerca, formazione, comunicazione e imprenditoriali, volti a contribuire alla pacificazione, stabilizzazione, integrazione e sviluppo economico e culturale dell’area. Paxproporra` soluzioni strategiche e operative in aree critiche dal punto di vista geo-politico e geo-economico, con la volonta` di stabilire e consolidare con Paesi dell’area un rapporto equo e coordinato di ...

