Confermato il coprifuoco alle 22 Scontro in cdm | la Lega si astiene

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Il nuovo decreto legge sulle riaperture ha avuto il via libera del Cdm con l’astensione della. Dal 26 aprile quindi tornano le zone gi, ma resta la misura delore 22. A fine maggio – spiega una fonte che ha partecipato al Cdm – potrebbe essere tolto ilse i dati dei contagi lo permetteranno. Dovrebbe esserci infatti un successivo step con un nuovo decreto. «Lachiede di dare fiducia agli italiani che hanno dimostrato per un anno pazienza e rispetto delle regole. Non potevamo votare un decreto che continua a imporre chiusure,, limitazioni. I dati sanitari fortunatamente sono in netto miglioramento: negli ultimi giorni sono migliaia i letti di ospedale che si sono liberati. Con rigidi protocolli di sicurezza, con ...

: restadalle 22 alle 5 Scuola : dal 26 aprile torna prioritariamente la frequentazione in presenza nelle università, mentre per le scuole superiori è previsto il ritorno al 100%...ilalle ore 22 nel testo del decreto riaperture . È arrivato il via libera del Consiglio dei ministri al dl che scrive la roadmap delle riaperture. Astenuta, come anticipato dall'...Si è svolta a Palazzo Chigi la riunione del Consiglio dei Ministri, la n. 14, che come principale argomento tra quelli all'ordine del giorno prevedeva un decreto legge con le 'misure urgenti per la g ...StampaIl Consiglio dei ministri ha approvato il nuovo dl Covid. La Lega si è astenuta dal voto perché non ha condiviso alcune scelte ritenute “illogiche e punitive” per alcune attività. Il testo confe ...