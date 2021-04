Superlega, clamoroso retroscena: Napoli contattato nella notte per entrare nel progetto (Di martedì 20 aprile 2021) Il Napoli potrebbe essere la tredicesima squadra, la quarta italiana, della nuova Superlega.Poco meno di 48 ore dopo l'annuncio, una nuova clamorosa notizia scuote la Serie A: una quarta squadra italiana potrebbe entrare nel nuovo progetto ufficializzato tra domenica 18 aprile e lunedì 19 da 12 club del Vecchio Continente. nella notte, infatti, un emissario di JP Morgan ha contattato il Napoli per farlo entrare nella nuova Superlega, che fino ad ora aveva coinvolto Juventus, Milan e Inter, Real Madrid, Barcellona, Atletico Madrid, Arsenal, Chelsea, Manchester City, Manchester United, Liverpool e Tottenham.Un'ipotesi già ventilata dal numero uno del Real Madrid, e presidente della ... Leggi su mediagol (Di martedì 20 aprile 2021) Ilpotrebbe essere la tredicesima squadra, la quarta italiana, della nuova.Poco meno di 48 ore dopo l'annuncio, una nuova clamorosa notizia scuote la Serie A: una quarta squadra italiana potrebbenel nuovoufficializzato tra domenica 18 aprile e lunedì 19 da 12 club del Vecchio Continente., infatti, un emissario di JP Morgan hailper farlonuova, che fino ad ora aveva coinvolto Juventus, Milan e Inter, Real Madrid, Barcellona, Atletico Madrid, Arsenal, Chelsea, Manchester City, Manchester United, Liverpool e Tottenham.Un'ipotesi già ventilata dal numero uno del Real Madrid, e presidente della ...

Advertising

CorSport : Clamoroso: #Napoli contattato per entrare in #Superlega! - salvione : Clamoroso: Napoli contattato per entrare in Superlega! - vincenzofanuli : @scar15385 Se venerdì escluderanno dalle competizioni in corso il Real e compagnia scoppierà la bomba e sarà un cla… - Mediagol : Superlega, clamoroso retroscena: Napoli contattato nella notte per entrare nel progetto - NapoliceI : CdS-Clamoroso: Napoli contattato per entrare in Superlega! -