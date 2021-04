Padellata di uccellini protetti nella sede della comunità montana | il caso in Parlamento

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 19 aprile 2021) Unche ora finisce in. Venerdì scorsi i carabinieri forestali sono entratiVal Trompia, a Gardone Val Trompia, e hanno scoperto una tavolata di venti persone. Sui piatti venivano serviti 65catturati illegalmente, appartenenti a specie protette, compresi una peppola e due frosoni (particolarmente tutelati). I commensali erano circa venti tra dirigenti e impiegati dell’ente, riuniti, a quanto sembra, in spregio anche delle regole dettate dall’esigenza di contrastare la diffusionepandemia da Covid-19. Se non ritenga opportuno il ministro dell’Interno – “trattandosi di una palese violazione delle norme, operata da dipendenti pubblici, in una ...