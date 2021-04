Stefano Bollani a FQMagazine: “Forse un tour estivo. La pandemia lascia spazio alla possibilità che non si possa fare. Ma non è tutto negativo…” (Di venerdì 16 aprile 2021) “fare la musica insieme o ascoltarla tutti insieme ci manca. Concerti per questa estate? Io come tanti altri credo ho un bel calendario con tanti bei punti interrogativi… Firenze? Amsterdam? È molto bello perché ti obbliga anche a fare un po’ autocoscienza. lascia spazio alla possibilità, fa anche simpatia. Naturalmente ragazzi stiamo parlando di una situazione difficile ma che è una grande occasione per prenderla come una forza evolutiva. È qui per qualcosa. Se è qui solo per darci fastidio non voglio sapere, se è qui per farci imparare qualcosa allora ci rifletto e penso a cosa può voler dire per me questa pandemia e per il genere umano…”. Così Stefano Bollani ospite del talk Programma condotto da Andrea Conti e Claudia Rossi, a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 16 aprile 2021) “la musica insieme o ascoltarla tutti insieme ci manca. Concerti per questa estate? Io come tanti altri credo ho un bel calendario con tanti bei punti interrogativi… Firenze? Amsterdam? È molto bello perché ti obbliga anche aun po’ autocoscienza., fa anche simpatia. Naturalmente ragazzi stiamo parlando di una situazione difficile ma che è una grande occasione per prenderla come una forza evolutiva. È qui per qualcosa. Se è qui solo per darci fastidio non voglio sapere, se è qui per farci imparare qualcosa allora ci rifletto e penso a cosa può voler dire per me questae per il genere umano…”. Cosìospite del talk Programma condotto da Andrea Conti e Claudia Rossi, a ...

Ultime Notizie dalla rete : Stefano Bollani Vincenzo Vasi e Valeria Sturba: chi sono?/ Virtuosi del theremin: 'Cerchiamo l'evocatività' Questa sera, giovedì 15 aprile, Vincenzo Vasi e Valeria Sturba saranno ospiti di Stefano Bollani e Valentina Cenni nella nuova puntata di " Via dei Matti numero 0 ", in onda alle 20.20 su Rai 3. Vincenzo Vasi è un musicista eclettico ed estroso, che ha collaborato con Vinicio ...

Stefano Bollani e la libertà della musica, da Bach a Jovanotti Quasi ogni sera su Raitre va in scena, con Stefano Bollani e Valentina Cerri protagonisti di Via dei matti numero zero, un capitolo quotidiano di tv intelligente, popolare e colta insieme, ironica e autoironica, che tratta le cose serie senza ...

Vincenzo Vasi e Valeria Sturba ospiti del programma “Via dei Matti numero 0” Il duo musicale denominato “OoopopoiooO”, che si esibisce sulle note di un theremin, ha preso parte alla trasmissione di Rai3 condotta dal musicista Stefano Bollani e da sua moglie, l'attrice Valentin ...

Stefano Bollani torna al Teatro Romano Stesso giorno e medesimo orario, ma un anno dopo. Il 20 giugno sul palcoscenico del Teatro Romano, arriva Stefano Bollani con ‘Piano Variations on Jesus Christ Superstar’. Un concerto, quello proposto ...

