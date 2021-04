Striscia la Notizia | Michelle Hunziker | “Da ore ricevo minacce di morte” E Gerry Scotti | “Io per anni descritto cicciottello o anche obeso e pelato”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 15 aprile 2021) “Siamo addolorati, profondamente. Eravamo in totale buona fede: sapere di aver urtato la sensibilità di qualcuno ci dispiace moltissimo. Ma quello che sta succedendo è spaventoso: abbiamo ricevuto una vera ondata di odio che vene seminato in modo strumentale“. All’indomani delle polemiche,si scusano nuovamente per quanto accaduto durante la puntata diladi martedì 13 aprile quando, lanciando un servizio sulla sede Rai a Pechino, hanno mimato gli occhi a mandorla pronunciando la lettera “elle” al posto della “elle”. Dalle pagine del Corriere della Sera, i due conduttori hanno ribadito le loro scuse, spiegando di aver sbagliato in buona fede e di non aver mai immaginato l’ondata d’odio che si è scatenata nei loro confronti. “Chiedo ...