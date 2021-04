Borse europee contrastate, attesa per le trimestrali Usa (Di mercoledì 14 aprile 2021) Il mercato crede che l'aumento dell'inflazione negli Stati Uniti in marzo non sia sufficiente per spingere la Fed a cambiare la propria politica monetaria. Piazza Affari frenata dalle banche. Bene i titoli del lusso dopo i dati sul fatturato di Lvmh. Debole il dollaro, petrolio in rialzo in vista di un calo delle riserve americane Leggi su ilsole24ore (Di mercoledì 14 aprile 2021) Il mercato crede che l'aumento dell'inflazione negli Stati Uniti in marzo non sia sufficiente per spingere la Fed a cambiare la propria politica monetaria. Piazza Affari frenata dalle banche. Bene i titoli del lusso dopo i dati sul fatturato di Lvmh. Debole il dollaro, petrolio in rialzo in vista di un calo delle riserve americane

Advertising

zazoomblog : Borse europee contrastate attesa per le trimestrali Usa - #Borse #europee #contrastate #attesa - MKT_INS : Borse europee poco mosse, in linea con i futures di Wall Street, in attesa di spunti operativi dalla nuova stagione… - infoiteconomia : Borse europee contrastate, attesa per le trimestrali Usa - activtrades_it : La price action delle #borse europee inizia a perdere direzionalità, necessari nuovi stimoli per proseguire a rialz… - MKT_INS : Apertura poco mossa per le borse europee, in attesa di possibili spunti operativi provenienti dalla nuova stagione… -