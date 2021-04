Sonego in scioltezza | batte così Fucsovics Gli highlights

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Sonego scioltezza

Nel primo turno del torneo di tennis Atp di Montecarlo, Lorenzosupera in due set Marton Fucsovics per 6 - 3 6 - 4 ed accede al secondo turno. Guarda gli highlights... andando poi in. E dunque al 2° turno ci sarà la sfida contro il numero 1 al mondo ... Travaglia e. Infine, Lorenzo Musetti è stato eliminato dal russo Karatsev lunedì. - Consigliato ...Ben 8 italiani impegnati nella seconda giornata a Montecarlo: Sinner, Fognini e Cecchinato vincono. L'altoatesino affronterà Novak Djokovic ...Lorenzo Sonego si regala un sogno, vincendo il torneo ATP di Cagliari grazie al successo in finale contro Laslo Djere. Un pomeriggio dolcissimo per il tennista italiano, che si impone per la prima vol ...