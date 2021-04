Catania | fumata bianca dall’Agenzia delle Entrate Il closing si avvicina I dettagli

Leggi su itasportpress

(Di martedì 13 aprile 2021) E' il giorno più importante dell'ultimo decennio per ilCalcio quello di oggi. L'Agenziaha dato via libera al piano di riduzione del debito presentato dalla Sigi e la conferma arriva a Itasportpress.it direttamente dal presidente Giovanni Ferraù: "Ci siamo finalmente. La tanto attesa risposta è arrivata. Adesso attendiamo solo il Comune di Mascalucia". Ma l'ostacolo più importante è stato superato e adesso Joe Tacopina potrà prendersi il Calcioe riportarlo in Serie A così come ha sempre ammesso. Il tanto sospiratosi farà entro il mese di aprile fa capire l'avvocato americano. Adesso la Sigi dovrà rispondere alla proposta arrivata dall'Agenzia: 5,7 milioni di euro rateizzati in 10 anni, con la ‘copertura’ di ...