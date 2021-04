La Traviata trasforma l' opera in televisione e segna la strada della Rai

(Di lunedì 12 aprile 2021) Venerdì sera, prima serata: fra i brividi di Quarto grado, le voglie goliardiche di Ciao Darwin, la brillante autoreferenzialità di Propaganda Live e a rispettosa distanza i quasi 4 milioni de La canzone segreta di Serena Rossi, Raitre gioca la carta diversa, rischiosa, per il servizio pubblico: La, film-diretto da Daniele Gatti con la regia di Mario Martone, girato al Teatro dell’di Roma. 967.000 telespettatori, share del 3,9%; picco di ascolto alle ore 21.33, con il 5,2% di share e 1.424.000 telespettatori. Vista la mancanza di consuetudine del pubblico generalista Rai con appuntamenti di questa caratura (una primaScala, un Rigoletto live da Caracalla e un Barbiere sempreditta Gatti/Martone/di Roma non fanno primavera) per la Terza Rete e per ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Traviata trasforma

... via via che la passione siin condanna. È musica delle grandi occasioni grazie al ... Ma ladel Teatro dell'Opera, girata in presa diretta, coprodotta da Rai Cultura, in onda ieri ...Ciò che doveva essere una tranquilla vacanza in famiglia presto siin un viaggio ... Su Rai Tre dalle 21.20 La. Mario Martone firma regia e scene di questo nuovo film - opera del ...1 - COSTANZI, LA ROMA MIGLIORE Paolo Conti per “il Corriere della Sera - Edizione Roma” la traviata di mario martone 4 Orgogliosi di essere romani. Un sentimento raro da tempo, lo sappiamo: basta vive ...Una Traviata diretta molto “da dentro”, che sembra trovare l’inspirazione per l’interpretazione della partitura nella sensibilità più profonda, di donna, del direttore Speranza Scappucci che è stata l ...