Calcio, ?Gravina scrive a Draghi: ci aiuti a tenere gli Europei a Roma (Di lunedì 12 aprile 2021) Nella lettera, Gravina sottolinea anche il termine del 19 aprile "per assicurare" la presenza del 25% di pubblico allo stadio Olimpico, come richiesto dall'Uefa Leggi su rainews (Di lunedì 12 aprile 2021) Nella lettera,sottolinea anche il termine del 19 aprile "per assicurare" la presenza del 25% di pubblico allo stadio Olimpico, come richiesto dall'Uefa

Advertising

news_mondo_h24 : Europei 2021, Gravina scrive a Draghi. Il Cts: L’Uefa dia più tempo per decidere - betta941 : RT @GianScudieri: Ma Gravina invece di mandare lettere perché non spiega come sia possibile che la Sua Nazionale sia stato il più grande fo… - infoitinterno : Calcio, Gravina scrive a Draghi e chiede aiuto per Europei a Roma - missypippi : RT @sportmediaset: Roma rischia di perdere #Euro2020, Gravina scrive a Draghi. #SportMediaset - Bianca34874951 : RT @GianScudieri: Ma Gravina invece di mandare lettere perché non spiega come sia possibile che la Sua Nazionale sia stato il più grande fo… -