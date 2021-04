Sputi | offese e botte ai poliziotti durante controlli anti-Covid | tre arresti a Caserta

(Di domenica 11 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Duesono stati circondati e aggrediti, a, da un gruppo di persone intervenute in difesa di tre ragazzi appena fermati perché trovati a bere e bivaccare dopo le 22, in violazione del coprifuoco. L’episodio è avvenuto nella tarda serata di ieri in piazzetta Cavour, a rione Tescione, quartiere popolare di; in soccorso degli agenti, cui sono stati indirizzatie a cui sono stati rotti divisa, cinturone e addirittura la fondina della pistola, sono intervenute altre voldalla Questura di, e solo con l’arrivo dei rinforzi la situazione è tornata a calma. Alla fine sono stati arrestati e condotti in carcere, su disposizione del pm di turno della Procura della ...

