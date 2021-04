Bucce di mela | mai buttarle guarda il perché!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di venerdì 9 aprile 2021) Le mele sono uno dei frutti più consumati al mondo. Spesso, però, abbiamo l’abitudine di sbucciarle per mangiarle ma nella loro buccia sono contenute molte sostanze salutari. Quindi sbucciare il frutto comporta la perdita della maggior parte dei benefici, questo, naturalmente se si tratta di frutta biologica. In caso contrario i pesticidi assorbiti dalle scorze renderebbero lepiù dannose che salutari. Uno studio ha dichiarato che un lavaggio con acqua e bicarbonato, eliminerebbe la maggior parte dei pesticidi accumulati nelledelle mele ma è comunque sempre meglio acquistarle da agricoltura biologica per essere certi di non assorbire neppure una goccia di sostanza tossica. La quercina contenuta nelledii suoi benefici Nella buccia delle mele c’è un alto contenuto di quercina, questa sostanza ...