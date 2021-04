Vaccino AstraZeneca, De Luca (Campania): “Il Governo chiarisca per evitare blocchi drammatici nelle somministrazioni” (Di martedì 6 aprile 2021) “E’ urgente che il Governo chiarisca ad horas la utilizzabilità del Vaccino AstraZeneca. Il disastro comunicativo e le decisioni di altri Paesi stanno determinando una situazione di crollo nelle somministrazioni di tale Vaccino“. Lo dichiara il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. “Invitiamo il Governo a decidere subito sulla utilizzabilità di AstraZeneca – aggiunge De L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 6 aprile 2021) “E’ urgente che ilad horas la utilizzabilità del. Il disastro comunicativo e le decisioni di altri Paesi stanno determinando una situazione di crollodi tale“. Lo dichiara il presidente della RegioneVincenzo De. “Invitiamo ila decidere subito sulla utilizzabilità di– aggiunge De L'articolo .

