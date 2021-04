Nuoto | Federico Burdisso sfiora il record italiano per 2 centesimi nei 200 farfalla Secondo tempo al mondo nel 2021

(Di giovedì 1 aprile 2021)e la voglia di spaccare l’acqua con grinta e determinazione. Grande prestazione dell’atleta dell’Esercito nei 200dei Campionati italianidinella piscina di Riccione. L’azzurro, già qualificato per Tokyo, ha conquistato il titolo tricolore nuotando ildi 1’54?41 ad appena 2dal suo(1’54?39) stabilito ai Mondiali 2019 di Gwangju (Corea del Sud), dove giunse quarto. Un riscontro di grande rilievo per il classe 2001 del Bel Paese, adottando la solita strategia: partenza molto veloce e resistenza strenua nell’ultima vasca. Il passaggio di 53?19 ai 100 metri è stato notevolissimo e la chiosa sofferta con un 31?39 ha rappresentato tutta la sua fatica, ma la voglia di ...

#NUOTO Federico Burdisso sfiora il record italiano per 2 centesimi nei 200 farfalla. Secondo tempo al mondo nel 202…

La gara è stata vinta da Pier Andrea Matteazzi (Esercito) in 4'15"80 seguito da Pietro Paolo Sarpe (CC Aniene) con il crono di 4'19"42 eTurrini (Esercito) 4'21"06. Per Di Fabio una ...... dallo stesso stile di, il dorso, e perfino dalla stessa distanza preferita, i 200 metri. E ... OLIMPICI IN FORMA A proposito di olimpici, i già qualificati Nicolò Martinenghi eBurdisso ...Federico Burdisso e la voglia di spaccare l’acqua con grinta e determinazione. Grande prestazione dell’atleta dell’Esercito nei 200 farfalla dei Campionati italiani 2021 di nuoto nella piscina di ...Federico Burdisso ha vinto i 200 farfalla maschili agli Assoluti di nuoto di Riccione: l'azzurro ha trionfato con il crono di 1'54"41, ampiamente al di sotto del tempo limite per le Olimpiadi sulla di ...