Stellantis sempre più francese: Brunet nuovo cfo Europa

Stellantis, la società sorta dalla fusione tra Fca e Peugeot, ha un management sempre più francese. La casa automobilistica, che ha quale primo azionista la holding Exor della famiglia Agnelli Elkann (che controlla anche la Juventus), ha nominato oggi Frédéric Brunet direttore finanziario per l'Europa. Riporterà al responsabile per l'Europa, il connazionale Maxime Picat.

Ultime Notizie dalla rete : Stellantis sempre POTENZA: INDISCREZIONE DELOCALIZZAZIONE IMPIANTI PRODUTTIVI LUCANI(firema - stellantis) Sia TFA di Tito, ma soprattutto Stellantis di Melfi, rappresentano uno dei capitoli di maggior peso ... La professionalità del personale impiegato ha sempre garantito risultati produttivi e qualitativi ...

Lancia Thema: l'ammiraglia potrebbe tornare con Stellantis [RENDER] ...di indiscrezioni e bisognerà attendere la presentazione del piano industriale di Stellantis per ... sempre in stile berlina tre volumi, ma forse anche in variante station wagon. Potrebbe venir ...

Stellantis, mancano i semiconduttori: chiuse cinque fabbriche in Nord America - Quattroruote.it Quattroruote Giorgia Meloni invoca la Cdp in Stellantis da sempre dubbioso circa la fusione e che ancora auspica un intervento dello Stato. Intervento che chiede anche su Iveco. Partiamo dai fatti. Stellantis ha prorogato la cassa integrazione per gli ...

Borsa Milano oggi cauta, bene Telecom e Stellantis Borsa Milano oggi poco mossa, acquisti su Tim Sulla Borsa italiana si confermano gli spunti su Telecom (Tim) sempre in scia all'assegnazione ...

