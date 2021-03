Raoul Casadei è morto, il re del liscio stroncato dal Covid. Aveva 83 anni (Di sabato 13 marzo 2021) Raoul Casadei è morto. Il re del liscio era ricoverato all'ospedale Bufalini di Cesena da martedì 2 marzo per complicazioni dovute al Covid. Casadei era stato... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 13 marzo 2021). Il re delera ricoverato all'ospedale Bufalini di Cesena da martedì 2 marzo per complicazioni dovute alera stato...

Advertising

Corriere : Morto Raoul Casadei, il re del liscio: era ricoverato per Covid - VinceIT : Restera' un mito della Romagna. Buon iltimo viaggio Raoul. Morto Raoul Casadei, il re del liscio: aveva 83 anni, er… - AnnaMar74773335 : RT @repubblica: ?? Coronavirus, morto a 83 anni il re del liscio Raoul Casadei. Era ricoverato in ospedale a Cesena - _DAGOSPIA_ : E' MORTO IL 'RE DEL LISCIO', RAOUL CASADEI - AVEVA 83 ANNI ED ERA RICOVERATO DAL 2 MARZO - louisfornellist : RT @Agenzia_Ansa: E' morto Raoul Casadei, musicista noto per essere il 're del liscio'. Aveva 83 anni ed era ricoverato dal 2 marzo all'osp… -