“Lei ha scelto lui”. Stefano De Martino, la notizia è ufficiale. “Lì dove tutto è cominciato” (Di giovedì 11 marzo 2021) Con l’appropinquarsi delle puntate del serale di Amici, culmine dell’esperienza formativa degli allievi selezionati per questa stagione, cominciano a trapelare le prime indiscrezioni sulla giuria chiamata alla severa valutazione delle performance. Uno dei componenti del comitato giudicante potrebbe essere Stefano De Martino. Il giovane ballerino, da poco tempo a questa parte arguto e gioviale conduttore televisivo, sarebbe già da tempo nei piani di Maria De Filippi. Oltre al mero fattore delle competenze, la moglie di Maurizio Costanzo deve anche badare all’aspetto dell’audience. Di certo aggiudicarsi il grande ritorno del ballerino, oggi ancor più carico di popolarità, costituirebbe una grande mossa. Per rinfrescare la memoria, Stefano De Martino è stato lanciato proprio dal talent show Mediaset condotto ... Leggi su tuttivip (Di giovedì 11 marzo 2021) Con l’appropinquarsi delle puntate del serale di Amici, culmine dell’esperienza formativa degli allievi selezionati per questa stagione, cominciano a trapelare le prime indiscrezioni sulla giuria chiamata alla severa valutazione delle performance. Uno dei componenti del comitato giudicante potrebbe essereDe. Il giovane ballerino, da poco tempo a questa parte arguto e gioviale conduttore televisivo, sarebbe già da tempo nei piani di Maria De Filippi. Oltre al mero fattore delle competenze, la moglie di Maurizio Costanzo deve anche badare all’aspetto dell’audience. Di certo aggiudicarsi il grande ritorno del ballerino, oggi ancor più carico di popolarità, costituirebbe una grande mossa. Per rinfrescare la memoria,Deè stato lanciato proprio dal talent show Mediaset condotto ...

Advertising

axelvassallo : RT @gianmariablondy: @axelvassallo @mina @rmc_official 'La Banda', un grande successo di @mina la Suprema, scelto da @axelvassallo per ques… - HelenaM82514108 : @Shethamm Io penso lei hai scelto la sua storia d’amore è felici viva la sua storia felice lascia stare da Dayane p… - gianmariablondy : @axelvassallo @mina @rmc_official 'La Banda', un grande successo di @mina la Suprema, scelto da @axelvassallo per q… - itsfra_rk : RT @takemelsewhere: Aveva gli occhi lucidi quando ha accettato la proposta di Baris perché per un momento ha messo da parte le paure e ha s… - aleferm71 : @terry_bignami @_smpdr Certo perché quando ha vaccinato i suoi figli o i suoi genitori hanno vaccinato Lei hanno sc… -