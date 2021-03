Covid, l’annuncio di Bruxelles: “Accordo per altre 4 milioni di dosi del vaccino Pfizer-Biontech” (Di mercoledì 10 marzo 2021) Ieri il commissario europeo all’Industria lo aveva quasi preannunciato commentando l‘indiscrezione su possibili tagli di consegne del vaccino Janssen (Johnson&Jonhnson): “Abbiamo un obiettivo per il secondo trimestre, in cui abbiamo integrato tutto, i rialzi e i ribassi: non sono preoccupato”. Oggi arriva una notizia che fa tirare un sospiro di sollievo all’Europa stretta nella morsa di Sar Cov 2. “Per migliorare la situazione nei punti critici, è necessaria un’azione rapida e decisa. Sono lieta di annunciare oggi un Accordo con Biontech-Pfizer, che offrirà agli Stati membri di mettere a disposizione un totale di 4 milioni di dosi di vaccini entro la fine di marzo che verranno fornite in aggiunta alle consegne già previste – dice la presidente della Commissione europea Ursula von ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 10 marzo 2021) Ieri il commissario europeo all’Industria lo aveva quasi preannunciato commentando l‘indiscrezione su possibili tagli di consegne delJanssen (Johnson&Jonhnson): “Abbiamo un obiettivo per il secondo trimestre, in cui abbiamo integrato tutto, i rialzi e i ribassi: non sono preoccupato”. Oggi arriva una notizia che fa tirare un sospiro di sollievo all’Europa stretta nella morsa di Sar Cov 2. “Per migliorare la situazione nei punti critici, è necessaria un’azione rapida e decisa. Sono lieta di annunciare oggi uncon, che offrirà agli Stati membri di mettere a disposizione un totale di 4didi vaccini entro la fine di marzo che verranno fornite in aggiunta alle consegne già previste – dice la presidente della Commissione europea Ursula von ...

