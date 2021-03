La sorella di Benno Neumair | Sapevo fin dall' inizio che aveva ucciso mamma e papà

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 9 marzo 2021) “finche”. A parlare all’Adnkronos è Madédi, reo confesso dell’omicidio della coppia di coniugi bolzanina, suoi genitori. “Vivevo con la paura che la verità non venisse mai alla luce”, dice la ragazza che fin da subitomanifestato i suoi timori in caso il fratello fosse stato scagionato da ogni accusa e rimesso in libertà. “Non credo al suo pentimento e non credo alla rimozione di ciò che ha fatto.ha depistato e inquinato le prove”, ribadisce. “Nessuna condanna potrà mai restituirmi quello che mi è stato tolto”. Il ragazzo, secondo il racconto degli inquirenti, avrebbe confessato ...