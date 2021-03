Niente albergo per Ibra a Sanremo: lo svedese preferisce dormire nel suo yacht da 10 milioni (Di sabato 6 marzo 2021) Dove alloggia Ibra mentre è a Sanremo? Lo racconta l’Eco di Bergamo: a bordo di uno yacht capolavoro di circa 30 metri, il «Corsaro 100», della linea Flybridge. Un’imbarcazione costruita dalla maison bergamasca Riva di La Spezia. Si tratta di uno yacht dal costo base di 8,5 milioni di euro, che però è arrivato a oltre 10 milioni per tutti i comfort voluti dallo svedese a bordo. Il quotidiano li elenca. “Ha chiesto a Ferretti Group la creazione di una palestra nella quale allenarsi, un adeguamento degli interni in mogano all’insegna del confort, optional aggiuntivi e dello stile, in un modello già abbondantemente luxury-oriented di suo”. Insomma, una suite galleggiante su cui dormire comodamente a due passi dall’Ariston. FOTO DA L’ECO DI ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 6 marzo 2021) Dove alloggiamentre è a? Lo racconta l’Eco di Bergamo: a bordo di unocapolavoro di circa 30 metri, il «Corsaro 100», della linea Flybridge. Un’imbarcazione costruita dalla maison bergamasca Riva di La Spezia. Si tratta di unodal costo base di 8,5di euro, che però è arrivato a oltre 10per tutti i comfort voluti dalloa bordo. Il quotidiano li elenca. “Ha chiesto a Ferretti Group la creazione di una palestra nella quale allenarsi, un adeguamento degli interni in mogano all’insegna del confort, optional aggiuntivi e dello stile, in un modello già abbondantemente luxury-oriented di suo”. Insomma, una suite galleggiante su cuicomodamente a due passi dall’Ariston. FOTO DA L’ECO DI ...

