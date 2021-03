C’è Posta per Te stasera non va in onda: perché, il motivo (Di sabato 6 marzo 2021) perché stasera – 6 marzo 2021 – C’è Posta per Te non va in onda su Canale 5? Ve lo diciamo subito: il programma di Maria De Filippi, vista la finale del Festival di Sanremo 2021, osserverà un sabato di “riposo”. La messa in onda della tredicesima puntata del 2021 è infatti slittata a sabato prossimo: 13 marzo. A che ora? Alle 21,30, ovviamente. Ma vediamo insieme la programmazione di Canale 5 (attenzione: potrebbe variare) per C’è Posta per Te 2021: Prima puntata: sabato 9 gennaio 2021 Seconda puntata: sabato 16 gennaio 2021 Terza puntata: sabato 23 gennaio 2021 Quarta puntata: sabato 30 gennaio 2021 Quinta puntata: sabato 6 febbraio 2021 Sesta puntata: sabato 13 febbraio 2021 Settima puntata: sabato 20 febbraio 2021 Ottava puntata: sabato 27 febbraio 2021 Nona ... Leggi su tpi (Di sabato 6 marzo 2021)– 6 marzo 2021 – C’èper Te non va insu Canale 5? Ve lo diciamo subito: il programma di Maria De Filippi, vista la finale del Festival di Sanremo 2021, osserverà un sabato di “riposo”. La messa indella tredicesima puntata del 2021 è infatti slittata a sabato prossimo: 13 marzo. A che ora? Alle 21,30, ovviamente. Ma vediamo insieme la programmazione di Canale 5 (attenzione: potrebbe variare) per C’èper Te 2021: Prima puntata: sabato 9 gennaio 2021 Secpuntata: sabato 16 gennaio 2021 Terza puntata: sabato 23 gennaio 2021 Quarta puntata: sabato 30 gennaio 2021 Quinta puntata: sabato 6 febbraio 2021 Sesta puntata: sabato 13 febbraio 2021 Settima puntata: sabato 20 febbraio 2021 Ottava puntata: sabato 27 febbraio 2021 Nona ...

