Covid | in Dpcm nomina Figliuolo nero su bianco possibilità disporre Forze armate**

Roma, 5 mar. (Adnkronos) - Sette pagine, con la firma in calce del presidente del Consiglio Mario Draghi. Nel Dpcm di nomina del neo commissario all'Emergenza, Francesco Paolo Figliuolo, visionato dall'Adnkronos, viene messa nera su bianco la possibilità per Figliuolo, che svolgerà il ruolo "a titolo gratuito" come il suo predecessore, di disporre delle Forze armate nella lotta al Covid, ed è questa la sostanziale differenza rispetto alla nomina di Domenico Arcuri. Già nel Dpcm si nota dunque l'elemento con cui il governo Draghi punta a cambiare il passo alla campagna vaccinale, mettendo in campo l'Esercito e, più in generale, le Forze Armate. Nel Decreto, infatti, si riconosce "la necessità di ...

