Nuovo Dpcm | misure scuola | in zone gialle superiori in presenza fino al 75% | zone arancione scuro Dad per scuole di ogni ordine e grado NOTA

Palazzo_Chigi : Il Presidente Draghi ha firmato il Dpcm sulle misure di contrasto alla pandemia e di prevenzione del contagio da CO… - NicolaPorro : ?? Nuovo #Dpcm e vecchio #lockdown, la ridicola autodifesa degli eurocrati sui #vaccini, il presunto business dell'O… - Agenzia_Ansa : #MarioDraghi ha firmato il nuovo Dpcm anti-Covid. Sarà in vigore da sabato al 6 aprile, dopo Pasqua. La principale… - infoitinterno : Ecco cosa prevede il nuovo Dpcm in vigore dal 6 marzo al 6 aprile - Jammasrl : #Associazioni #AttualitàSX #Politica #confesercenti #DPCM Confesercenti Trentino, Fiepet: “Nuovo Governo e nuovo DP… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo Dpcm

Tra l'altro proprio nelle scorse ore è stato firmato ilche varrà dal 6 marzo al 6 aprile . - - > Al momento non è dato sapere l'orario in cui dovrebbe scattare il coprifuoco anticipato, ...L'ordinanza, che scade il 5 marzo, come ilin vigore, è stata dunque prorogata e iltesto sarà valido dal 6 marzo fino al 30 aprile 2021. L'utilizzo degli impianti fa riferimento alle ...Sessantasei centri (compresi Arezzo, Pistoia e Siena) oltre la soglia di 250 casi su 100mila abitanti. Ma l'eventuale stop sarà deciso sui dati della settimana in corso ...In Italia circa il 60% dei casi Covid è dovuto alle varianti. Dilaga in tutto il Paese soprattutto la temibile mutazione inglese (ormai al 54%) che, se anche pare non essere in grado ...