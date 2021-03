Coppa Davis, Filippo Volandri: “Ho a disposizione la Nazionale più forte di tutti i tempi? Al momento no, ma sono fortunato” (Di mercoledì 3 marzo 2021) Da gennaio Filippo Volandri, 40 anni il prossimo settembre, è il capitano di Coppa Davis di un’Italia che in prospettiva è la più forte di tutti i tempi. L’ex numero 25 Atp si è ritirato nel 2016 ma già da un biennio collabora con la Federazione italiana, ricoprendo la carica di Direttore Tecnico Nazionale. Il prossimo impegno di Davis è a novembre. Cosa farà in questi mesi di attesa? Ho già iniziato a girare per incontrare i ragazzi. Intanto li ho sentiti tutti subito per telefono, ora voglio andare nelle loro case e nei luoghi dove si allenano. Ci tengo a sapere tutto. Già li conoscevo bene e loro me, ma in un’altra veste. Spiego il progetto a lungo termine della Federazione e cerco di creare un senso di appartenenza ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 3 marzo 2021) Da gennaio, 40 anni il prossimo settembre, è il capitano didi un’Italia che in prospettiva è la piùdi. L’ex numero 25 Atp si è ritirato nel 2016 ma già da un biennio collabora con la Federazione italiana, ricoprendo la carica di Direttore Tecnico. Il prossimo impegno diè a novembre. Cosa farà in questi mesi di attesa? Ho già iniziato a girare per incontrare i ragazzi. Intanto li ho sentitisubito per telefono, ora voglio andare nelle loro case e nei luoghi dove si allenano. Ci tengo a sapere tutto. Già li conoscevo bene e loro me, ma in un’altra veste. Spiego il progetto a lungo termine della Federazione e cerco di creare un senso di appartenenza ...

