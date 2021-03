Niente Sanremo per Lady Gaga, questione di budget (Di martedì 2 marzo 2021) Niente da fare, sembra proprio che non vedremo Lady Gaga sul palco dell’Ariston. Amadeus aveva accarezzato l’idea di avere la Germanotta o Madonna a Sanremo 2020, senza però riuscire nell’impresa. Tutto sembrava più facile quest’anno che la popstar di Rain On Me si trova in Italia per girare il film ispirato al libro ‘The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed’ (La saga dei Gucci. Una storia avvincente di creatività, fascino, successo, follia) di Sara Gay Forden. Ieri Amadeus durante la conferenza stampa ha dichiarato: “Magari averla con noi al Festival! La verità è che mi piacerebbe molto, però so che è molto impegnata col film. Tutto può accadere, ma per or anon c’è la possibilità“. A svelare i retroscena di questo due di picche c’ha pensato Dagospia. Sembra infatti che il cachet ... Leggi su biccy (Di martedì 2 marzo 2021)da fare, sembra proprio che non vedremosul palco dell’Ariston. Amadeus aveva accarezzato l’idea di avere la Germanotta o Madonna a2020, senza però riuscire nell’impresa. Tutto sembrava più facile quest’anno che la popstar di Rain On Me si trova in Italia per girare il film ispirato al libro ‘The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed’ (La saga dei Gucci. Una storia avvincente di creatività, fascino, successo, follia) di Sara Gay Forden. Ieri Amadeus durante la conferenza stampa ha dichiarato: “Magari averla con noi al Festival! La verità è che mi piacerebbe molto, però so che è molto impegnata col film. Tutto può accadere, ma per or anon c’è la possibilità“. A svelare i retroscena di questo due di picche c’ha pensato Dagospia. Sembra infatti che il cachet ...

