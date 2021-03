Chi è la moglie di Amadeus Giovanna Civitillo | al PrimaFestival con polemica | tutte le volte che hanno lavorato insieme

Leggi su optimagazine

(Di martedì 2 marzo 2021) Il suo approdo alla conduzione di, la striscia che precede la diretta dall’Ariston nelle cinque serate dello show, ha innescato non poche polemiche: il fatto che fosse ladia condurre il format in onda subito dopo il TG1 ha suscitato inevitabili critiche su presunte raccomandazioni. Il conduttore e direttore artistico si è affrettato a far sapere che laè stata proposta dallo sponsor (TIM) e da Rai Pubblicità e di non aver avuto alcun ruolo in questa scelta, anzi, di averlo saputo a cose fatte.è andato oltre: “Ci si stupisce delle mogli e non delle amanti” ha dichiarato in riferimento alle presunte raccomandazioni sia in conferenza stampa che ancor prima al Corriere della Sera, in risposta alle domande ...