StarCraft 2: l'italiano Riccardo 'Reynor' Romiti è il nuovo campione del mondo (Di lunedì 1 marzo 2021) Riccardo Romiti, meglio conosciuto nella community come Reynor, ha vinto lo StarCraft 2 Masters Championship all'IEM Katowice. Reynor ha realizzato l'impresa affrontando i migliori giocatori del mondo e sconfiggendo le leggende coreane di StarCraft II: Stats (P), Dark (Z), Maru (T) e infine Zest (P) nelle finali. Reynor ha dovuto ottenere una vittoria in tutti e tre gli incontri nei playoff prima di affrontare e battere Zest 4-2. Dopo la vittoria del finlandese Serral del 2018, quella di Reynor è la seconda per un giocatore al di fuori della Corea.

