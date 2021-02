Malattie rare | Papa Francesco all’Angelus | “Prego per bambini che soffrono”

(Di domenica 28 febbraio 2021) ROMA – “Preghiamo per i bambini che soffrono per le malattie rare. Esprimo vicinanza soprattutto a loro e alle loro famiglie”. Lo ha detto Papa Francescodurante l’Angelus a piazza San Pietro.

giornata mondiale irpini della capitale Nell'ultimo Angelus di febbraio, prima del viaggio in Iraq, Francesco condanna il "vile rapimento" di 317 ragazze nel nord est del Paese africano. Un pensiero a chi soffre di malattie rare: "Vicini soprattutto ai bambini". L'invito del Pontefice a un 'digiuno' speciale in questa Quaresima. Poi ricorda la Giornata per le malattie rare ...