Da noi… a ruota libera | puntata 28 febbraio 2021 | Piero Pelù | Nino Frassica ed il cast di Che Dio Ci Aiuti

Oggi, domenica 28 febbraio 2021, alle 17:20 su Raiuno, va in onda la ventiquattresima puntata della seconda edizione di Da noi… a ruota libera il talk show condotto da Francesca Fialdini, che propone interviste a personaggi famosi e gente comune, che si racconta senza filtri. Nella ventiquattresima puntata, Francesca Fialdini torna finalmente in studio, dopo due settimane a casa per aver contratto il Covid-19. La conduttrice intervisterà il re del rock Piero Pelù, pronto a ripercorrere la sua vita e la sua carriera attraverso documenti inediti che sapranno stupire anche i fan più fedeli, e il mitico Nino Frassica che con la sua straordinaria ironia svelerà tutti i segreti dei vip incontrati negli anni.

