LIVE Sci alpino, Gigante Bansko in DIRETTA: Luca De Aliprandini sfida Pinturault senza paura! (Di sabato 27 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La cronaca dell’argento Mondiale di De Aliprandini – Pettorali, programma, orari e Tv del Gigante di Bansko – Classifica Coppa del Mondo di sci alpino maschile – Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gigante maschile in programma a Bansko in Bulgaria valido per la Coppa del Mondo 2020/2021. Riparte la Coppa del Mondo di sci con un solo grande favorito, il francese Pinturault, che oggi vuole mettere altro fieno in cascina per avvicinare la conquista della sua prima sfera di cristallo in una gara che gli si addice particolarmente. La prima manche prenderà il via alle ore 10.00, mentre la seconda scatterà alle ore 13.30. Pinturault ai ... Leggi su oasport (Di sabato 27 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa cronaca dell’argento Mondiale di De– Pettorali, programma, orari e Tv deldi– Classifica Coppa del Mondo di scimaschile – Buongiorno e benvenuti alladelmaschile in programma ain Bulgaria valido per la Coppa del Mondo 2020/2021. Riparte la Coppa del Mondo di sci con un solo grande favorito, il francese, che oggi vuole mettere altro fieno in cascina per avvicinare la conquista della sua prima sfera di cristallo in una gara che gli si addice particolarmente. La prima manche prenderà il via alle ore 10.00, mentre la seconda scatterà alle ore 13.30.ai ...

