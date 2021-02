Sampdoria, Thorsby piace a tutti: dalla Serie A alla Bundesliga (Di giovedì 25 febbraio 2021) Calciomercato Sampdoria: per Morten Thorsby c’è la fila, il centrocampista piace dalla Serie A alla Bundesliga Morten Thorsby è sicuramente il giocatore che più ha giovato dell’arrivo sulla panchina della Sampdoria di Claudio Ranieri. Il centrocampista è diventato un punto fermo dello scacchiere blucerchiato ed ha attirato l’attenzione di diversi club. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Sampdoria SU SAMP NEWS 24 Secondo La Gazzetta dello Sport, infatti, il norvegese è finito nel mirino dell’Atalanta ma non solo. Svariati club esteri, tra i quali alcune società di Premier League e Bundesliga, avrebbero iniziato a sondare il terreno per il calciatore classe 1996. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 25 febbraio 2021) Calciomercato: per Mortenc’è la fila, il centrocampistaMortenè sicuramente il giocatore che più ha giovato dell’arrivo sulla panchina delladi Claudio Ranieri. Il centrocampista è diventato un punto fermo dello scacchiere blucerchiato ed ha attirato l’attenzione di diversi club. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASU SAMP NEWS 24 Secondo La Gazzetta dello Sport, infatti, il norvegese è finito nel mirino dell’Atalanta ma non solo. Svariati club esteri, tra i quali alcune società di Premier League e, avrebbero iniziato a sondare il terreno per il calciatore classe 1996. Leggi su Calcionews24.com

