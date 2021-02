Covid, Giani: «Province di Siena e Pistoia zone rosse da sabato. Ma laToscana resta arancione» (Di giovedì 25 febbraio 2021) Oltren alla provincia di Pistoia, anche quella di Siena diventerà zona rossa da sabato 27 febbraio. L'annuncio nella conferenza stampa tenuta a tarda tarda sera di oggi, 25 febbraio , dal presidente della Regione, Eugenio Giani. Il quale ha appunto anticipato che, da sabato le Province di Pistoia e Siena diventeranno zone rosse. Ma i dati confortano sulla previsione che la Toscana possa restare arancione almeno fino al 7 marzo L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 25 febbraio 2021) Oltren alla provincia di, anche quella didiventerà zona rossa da27 febbraio. L'annuncio nella conferenza stampa tenuta a tarda tarda sera di oggi, 25 febbraio , dal presidente della Regione, Eugenio. Il quale ha appunto anticipato che, daledidiventeranno. Ma i dati confortano sulla previsione che la Toscana possarealmeno fino al 7 marzo L'articolo proviene da Firenze Post.

comparini_laura : RT @corrierefirenze: #Covid in #Toscana, #Pistoia e provincia in zona rossa - FirenzePost : Covid, Giani: «Province di Siena e Pistoia zone rosse da sabato. Ma laToscana resta arancione» - GazzChianti : EMERGENZA/COVID - La decisione di Giani: “Zone rosse da sabato nella provincia di Pistoia e in quella di Siena”. An… - Toscanaoggi : #Covid19, le province di #Pistoia e #Siena saranno '#zonarossa' da sabato 27 febbraio. Giani: 'Provvedimento necess… - senesedoc79 : RT @SIENANEWS: Appena conclusa la riunione tra i sindaci della provincia di Siena e il presidente Giani. -