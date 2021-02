Ciampino. Videosorveglianza via Appia, il Sindaco: “Raddoppiamo la sicurezza” (Di giovedì 25 febbraio 2021) “Hanno preso il via i lavori di realizzazione di un “polo integrato di Videosorveglianza” sulla via Appia nel territorio di Ciampino. La moderna apparecchiatura sarà posta a controllo e sicurezza dell’attraversamento pedonale e delle fermate dei mezzi pubblici presenti nel tratto che dall’incrocio con la via dei Laghi raggiunge Santa Maria delle Mole e sarà composto da un doppio sistema di videocamere su ambo i lati che ci permetterà di raddoppiare la sicurezza!”. A darne notizia, in una nota, il Sindaco di Ciampino, Daniela Ballico. “Avendo seguito personalmente, assieme al Comandante della Polizia Locale, Roberto Antonelli, lo sviluppo degli interventi di tutela e garanzia della sicurezza stradale, voglio esprimere un ringraziamento alla Prefettura ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 25 febbraio 2021) “Hanno preso il via i lavori di realizzazione di un “polo integrato di” sulla vianel territorio di. La moderna apparecchiatura sarà posta a controllo edell’attraversamento pedonale e delle fermate dei mezzi pubblici presenti nel tratto che dall’incrocio con la via dei Laghi raggiunge Santa Maria delle Mole e sarà composto da un doppio sistema di videocamere su ambo i lati che ci permetterà di raddoppiare la!”. A darne notizia, in una nota, ildi, Daniela Ballico. “Avendo seguito personalmente, assieme al Comandante della Polizia Locale, Roberto Antonelli, lo sviluppo degli interventi di tutela e garanzia dellastradale, voglio esprimere un ringraziamento alla Prefettura ...

