Arriva lui - top! Isola dei Famos - il nuovo naufrago vip sbarca in Honduras | svelato il nome

(Di sabato 4 maggio 2024) Caos all’deii dopo l’abbandono di Daniele Radini Tedeschi. Il critico d’arte ha lasciato l’, portando a cinque la conta dei naufraghi che hanno lasciato il reality show condotto da Vladimir Luxuria. Pietro Fanelli, Peppe Di Napoli e Daniele Radini Tedeschi si sono ritirati. Invece Francesca Bergesio e Tonia Romano hanno lasciato il gioco per infortunio: Romano ha lasciato per un malore, mentre Bergesio a causa di una microfrattura. L’attore palermitano Francesco Benigno invece è stato squalificato in seguito alle minacce rivolte a Artur Dainese. “L’esperienza di Daniele Radini Tedeschi all’deii si è conclusa. Per tale motivo, non farà più ritorno in Playa”, si leggeva sulla pagina degli account social dell’deii. Leggi ...