Celta Vigo-Villarreal - Liga | diretta t - formazio -i, pronostici

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di sabato 4 maggio 2024)è una gara valida per la trentaquattresima giornata dellae si gioca domenica alle 16:15: tv,ni elottano per obiettivi diversi: i padroni di casa per raggiungere una salvezza che adesso, con cinque punti di vantaggio sulla terz’ultima, sembra più vicina; gli ospiti per un posto in Europa che però è assai complicato. Non impossibile, ma complicato. Aspas del(AnsaFoto) – Ilveggente.itSarà una sfida ricca di tensione, quindi. Con un fattore che potrebbe essere determinante nell’economia del match: lo stato di forma delle dueni. Ilvive un periodo ...