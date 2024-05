Zirkzee - l’Inter si defila? Intrigo di mercato in vista col Bologna – TS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 4 maggio 2024)ha avuto una stagione strepitosa finora, nonostante nelle ultime giornate abbia segnato meno. Su di lui ci sono diverse squadre ma Tuttosport taglia fuoridalla corsa per l’attaccante del. IL PROTAGONISTA – Joshuasta portando ila lottare per un posto in Champions League. Anche ieri, nell’orribile 0-0 contro il Torino, l’attaccante olandese ha fatto il suo per cercare di sbloccare il risultato. Finita la stagione, è probabile che lasci i felsinei e vada altrove. In quale squadra? Si era parlato a lungo del, ma ora l’opzione nerazzurra sembra piùta. Almeno leggendo Tuttosport in edicola stamattina.richiestissimo, ma non (a oggi) dalIL TENTATIVO – Il Bayern Monaco ha ...