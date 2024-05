Esclusiva TTN - Cilli | Conte pensiero fisso di ADL

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di sabato 4 maggio 2024) Luca, giornalista di Sky Sport, ha rilasciato un’intervistaa TTN. Di seguito le sue dichiarazioni: Un tuosull’Inter campione d’Italia? “L’Inter ha vinto con pieno merito un campionato che ha dominato dall’inizio fino al momento in cui ha battuto nettamente e senza appello il Milan nel derby, conquistando con largo anticipo il ventesimo scudetto. Quello della seconda stella, uno degli obiettivi principali fissati dal club all’inizio della stagione. Sul campo l’Inter ha dimostrato di essere di un livello superiore al resto della concorrenza sotto diversi punti di vista: tecnico, tattico, fisico, come composizione della rosa e le tante soluzioni che poteva offrire a Simone Inzaghi. L’allenatore merita tantissimi complimenti. Messo in discussione più o meni di questi tempi un anno fa, a distanza di 12 mesi ...