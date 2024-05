Promozione Oggi si assegna titolo regionale | le date di playoff e playout

promozione: il programma e gli scenari dell’ultima giornata. Approdo ai playoff difficilissimo per Larcianese e Lampo Meridien - Si conclude la stagione regolare in promozione con sfide cruciali per il titolo e il quinto posto. Viareggio e Real Cerretese in lotta, Larcianese senza Foresta, Lampo Meridien spera, Monsummano cerca ... Continua a leggere>>

Calcio, Eccellenza e promozione: il programma del weekend - Gli ultimi novanta minuti della stagione regolare saranno decisivi per alcune delle squadre del Varesotto che fanno parte del girone A di Eccellenza. Per il Verbano, penultimo in classifica con 27 pun ... Continua a leggere>>

Majo su “FilippoGalli.com” analizza la promozione del Parma in A - (da StadioTardini.it) - Gabriele Majo, giornalista professionista direttore responsabile di StadioTardini.it, ha raccontato, per le prestigiose colonne di - ParmaPress24 ... Continua a leggere>>