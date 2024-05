Ancona - i magnifici sette Ripartire da loro e rinascere Ma deciderà solo Boscaglia

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 4 maggio 2024)dallo zoccolo duro, dai migliori, perché nel campionato così sofferto appena concluso ci sono comunque stati alcuni giocatori che si sono distinti per i gol e, in generale, per il rendimento, l’impegno e l’attaccamento alla maglia. E perché hanno le qualità tecniche e morali per restare. Anche se molto dipenderà, poi, da che squadra vorrà allestire il presidente Tiong. Primi tra tutti il bomber Spagnoli e il portiere Perucchini, insieme ad altri come Paolucci, capitan Gatto, Martina, Mondonico e Pasini. Sonoe proprio dapotrebbeRoberto, una volta che sarà riconfermato alla guida della squadra 2024-25, per ricostruire la nuova. Alcuni di questi sono sotto contratto anche per il prossimo anno, ma non tutti. Sono legati ...