Giro d’Italia 2024 - finalmente si parte | tutto sulla prima tappa

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di sabato 4 maggio 2024) L’attesa è finita: al via il. Laha in programma 140 km da Venaria Reale a Torino. I favoriti e info tv e streaming. Il grande giorno è arrivato: oggi prende il via ufficialmente l’edizione numero 107 del. Saranno tre settimane molto impegnative e ricche di spettacolo. Pogacar potrebbe fare la differenza nella– cityrumors.it – foto AnsaLaha in programma 140 chilometri da Venaria Reale a Torino. Dopo unacompletamente pianeggiante, la frazione diventa molto mossa con tre GPM in programma. Sicon il quarta categoria di Berzano di San Pietro, poi il terza di Superga ...