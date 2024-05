David di Donatello 2024 | la lista completa di tutti i vincitori!

(Di sabato 4 maggio 2024) Scopriamo insieme, in questo articolo dedicato, ladiaidi, l’annuale cerimonia che premia il meglio della cinematografia italiana contemporanea: la domanda è solo una, C’è Ancora Domani o Io Capitano? Quest’anno lo sapevamo già sin dalle nomination, era inutile fare i vaghi: idipiù importanti se li sarebbero contesi C’è Ancora Domani di Paola Cortellesi e Io Capitano di Matteo Garrone, orfano dell’Oscar come miglior film Internazionale. Ieri sera si è ufficialmente tenuta la cerimonia, presentata da Carlo Conti e Alessia Marcuzzi, che è andata a premiare il meglio della cinematografia dello scorso anno, e, come già detto, la maggior parte delle statuette sono ...

Cinema, Maricetta Lombardo vince il david di donatello per il miglior suono - GrandangoloAgrigento - david di donatello, com’è andata: Paola Cortellesi brilla (e diverte), Mollica commuove, i costumisti si ribellano Alla cerimonia di premiazione molti ospiti, omaggi, esibizioni e piccole polemiche, m ... Continua a leggere>>

Alice Rohrwacher piange ai david di donatello 2024: come vincere senza premi - Dopo la Palma d’Oro e l’Oscar per la sceneggiatura al suo Anatomia di una caduta, ha ricevuto il david per il miglior film internazionale e no, non ha rivolto quelle parole ad Alice Rohrwacher per ... Continua a leggere>>

Le foto dei david di donatello 2024…" - Carlo Conti e Alessia Marcuzzi hanno presentato la serata dei david Mahmood La premiazione di Paola Cortellesi Paola Cortellesi e Carlo Conti Emanuela Fanelli, migliore attrice non protagonista Il pre ... Continua a leggere>>