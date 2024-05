Milan - attacco inceppato Solo due reti in tre gare Punte sempre a secco

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 4 maggio 2024) Rialzarsi attaccando. Imperativo, scuola di pensiero Pioli. Contro il Genoa, domani alle 18, serve una risposta dopo cinque partite senza vittorie, costate l’eliminazione in Europa e il sesto derby consecutivo perso, con l’onta dello scudetto nerazzurro festeggiato al triplice fischio nella casa del Diavolo. L’allenatore, dopo lo 0-0 con la Juventus che ha avuto l’unico merito di tenere i bianconeri a cinque punti distanza, ha cambiato e ricambiato nel recente passato. Lo farà ancora, tanto per scelta quanto per necessità. Puntando forte sul reparto offensivo, piombato in crisi realizzativa nelle ultime tre: due gol, entrambi nel finale e inutili, entrambi segnati da difensori (Gabbia con la Roma, Tomori con l’Inter). Complice l’infortunio muscolare di Loftus-Cheek (sarà rivalutato settimana prossima insieme a Maignan) dovrebbe ...