Pre e dopo scuola | si amplia l’orario

(Di sabato 4 maggio 2024) Andare incontro alle esigenze dei genitori con figli in età scolastica, offrire un più ampio ventaglio di servizi per la conciliazione dei tempi delle famiglie: è l’impegno espresso dal comune di Varese con la nuova formulazione dei servizi parascolastici proposti per l’anno scolastico 2024-2025. E c’è infatti una novità, che sarà attuata in via sperimentale. Si tratta deldei servizi di preche per due scuole primarie varesine saràto. Dunque la sperimentazione riguarderà laSan Giovanni Bosco di viale Aguggiari e la Medea a Giubiano dove gli alunni potranno essere accolti con il servizio di predalle ore 7 mentre per ilfino alle ore 18. Il servizio oggetto della ...