Nuoto - tre podi per Rondini al ’Primavera’ Il classe 2006 vince nei 200 farfalla

(Di sabato 4 maggio 2024) Alex Gaddoni ha vinto quattro medaglie nello scorso weekend al 13° Meeting Squalo Blu alla Multieventi Sport Domus di Serravalle nella Repubblica di San Marino. Il giovane tesserato delSub Faenza nella categoria Ragazzi ha gareggiato come componente della Rappresentativa regionale della Federdell’Emilia-Romagna, conquistando due secondi posti nei 100in 57’’51 e nei 50in 26’’35, due terzi posti nei 200in 2’10’’74 e nei 400 misti in 4’46’’49; infine ha ottenuto il quarto posto nei 200 misti in 2’13’’89. Vittorie e medaglie per ilSub Faenza sono arrivate anche dal 12° Trofeo di Primavera andato in scena in vasca da 50 metri alla piscina "Goffredo Nannini" di Bellariva a Firenze. Il meeting nazionale, organizzato dalla Rari Nantes Florentia ...